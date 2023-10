Tragiczne wieści ze świata futbolu. Legenda przegrała walkę z chorobą

Francis Lee nie był postacią anonimową w świecie sportu. Brytyjczyk przez wiele lat brylował na boiskach w barwach m.in. Manchesteru City oraz Derby County. 27 razy wystąpił on również w reprezentacji Anglii. Było to w latach 1968-1972. W drużynie narodowej zdobył 10 bramek i miał okazję wystąpić na mistrzostwach świata w 1970 roku, które odbyły się w Meksyku. Podczas tej imprezy przeszedł do historii jako pierwszy Anglik, który otrzymał żółtą kartkę.