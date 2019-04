Łukasz Fabiański zatrzymał Tottenham! Jego West Ham United ograł 1-0 na wyjeździe półfinalistę Ligi Mistrzów i mocno skomplikowali sytuację Tottenhamu w walce o miejsce na podium.

36. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-27 13:30 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Widzów: 60043 | Arbiter: A. Taylor Tottenham Hotspur Londyn West Ham United FC 0 1 DO PRZERWY 0-0 M. Antonio 67'

Jasnym faworytem spotkania był Tottenham, świeżo upieczony półfinalista Ligi Mistrzów. Drużyna Maurizio Pochettino ewentualnym zwycięstwem mogłaby niemal zapewnić sobie trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do meczu przystępowali bez najlepszego strzelca, kontuzjowanego Harry’ego Kane’a.

Na drodze "Kogutów" stanął jednak znakomity dziś Łukasz Fabiański. Polak kilkukrotnie dokonywał w bramce cudów i zakończył mecz z czystym kontem.

Już w 11. minucie Fabiański po raz pierwszy został zmuszony do interwencji. Wtedy to w polu karnym znalazł się Heung-Min Son i uderzył w lewy dolny róg bramki, ale Polak zdążył z interwencją. Kwadrans później w dobrej sytuacji by łLucas Moura, ale uderzył obok bramki.

Tuż przed przerwą bardzo groźnie uderzył jeszcze Christian Eriksen, ale Fabiański popisał się zachwycającą paradą.

0 1 Tottenham Londyn West Ham United Fabiański Balbuena González Diop Fredericks Masuaku Anderson Antonio Noble Rice Snodgrass Arnautović Lloris Alderweireld Davies Foyth Rose Sánchez Mina Moura Alli Dier Eriksen Son SKŁADY Tottenham Londyn West Ham United Hugo Lloris Łukasz Fabiański Toby Alderweireld Fabián Cornelio Balbuena González Ben Davies Issa Diop Juan Marcos Foyth 86′ 86′ Ryan Fredericks 77′ 77′ Danny Rose Arthur Masuaku Davinson Sánchez Mina Felipe Anderson Pereira Gomes 66′ 66′ Lucas Moura 67′ 67′ Michail Antonio 85′ 85′ Dele Alli 85′ 85′ Mark Noble Eric Dier Declan Rice Christian Eriksen 26′ 26′ 77′ 77′ Robert Snodgrass Heung-min Son 80′ 80′ Marko Arnautović REZERWOWI Paulo Dino Gazzaniga Adrián San Miguel del Castillo Kieran Trippier 85′ 85′ Angelo Obinze Ogbonna Kyle Walker-Peters Pablo Javier Zabaleta Oliver Skipp 77′ 77′ Pedro Mba Obiang Avomo 85′ 85′ Victor Wanyama Jack Wilshere 77′ 77′ Vincent Janssen Javier Hernandez "Chicharito" 66′ 66′ Fernando Llorente 80′ 80′ Lucas Pérez Martínez

W drugiej połowie, choć Tottenham wciąż miał przewagę, coraz odważniej zaczęli atakować goście. Jeden z nich zupełnie zaskoczył "Kogutów" - Marko Arnautović znakomicie wypatrzył w polu karnym Michaila Antonio, a ten strzałem pod poprzeczkę wyprowadził West Ham na prowadzenie!

"Koguty" rzuciły się do ataku, ale to West Ham był bliższy zdobycia kolejnej bramki. W polu karnym znów znalazł się niepilnowany Antonio, ale tym razem przegrał pojedynek z Hugo Llorisem.

W czwartej minucie doliczonego czasu wydawało się, że gospodarze muszą doprowadzić do remisu. Wrzutka z prawej strony minęła Fabiańskiego i Eriksen strzelał głową praktycznie do pustej bramki. Znikąd jednak na linii bramkowej wyrósł Fabian Balbuena, który udanie wybił piłkę zmierzającą do bramki.

Tottenham wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale już w tej kolejce może zrównać się z nim punktami zespół Chelsea. West Ham jest na 11. pozycji.



4 maja jedenastka Tottenhamu rozegra kolejny mecz na wyjeździe. Jej rywalem będzie AFC Bournemouth. Tego samego dnia Southampton FC zagra z jedenastką "Młotów" na jej terenie.