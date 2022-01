Tottenham pozyskał dwóch graczy Juventusu. Jest oficjalne potwierdzenie

Przygoda Rodrigo Betancoura i Dejana Kulusevskiego z Juventusem dobiegła końca. Obaj zawodnicy w ostatnim dniu zimowego okienka transferowego opuścili "Starą Damę". Co ciekawe - wciąż będą grali razem, bo trafili do tego samego klubu.

Juventus dokonał dwóch transakcji w ostatnich godzinach okienka transferowego

Betancour w ekipie ze stolicy Piemontu grał od 2017 roku. Od tego czasu zanotował 181 występów. Zdobył w nim 3 goli i zanotował 18 asyst. Już wiadomo, że tego dorobku nie poprawi.



Juventus w oficjalnym komunikacie potwierdził, że Betancour opuszcza klub. Pomocnik swoją karierę będzie kontynuował na Wyspach. Będzie grał w drużynie Tottenhamu. Pomocnik podpisał kontrakt do 2026 roku. "Stara Dama" zarobi pokaźną sumę na tej transakcji. Na jej konto wpłynie co najmniej 19 mln euro. Ta kwota może jeszcze się zwiększyć o ewentualne bonusy (6 mln euro).

Turyn opuszcza także Dejan Kulusevski. Szwed został wypożyczony do Tottenhamu do końca 2023 roku za 10 mln euro. Co więcej - w umowie zawarto zobowiązanie do wykupu piłkarza za 35 mln euro w razie spełnienia określonych warunków..

Bilans Kulusevskiego w Juventusie to 74 rozegrane mecze. Zdobył w nich 9 goli i zanotował 10 asyst.