Trener Tottenhamu Mauricio Pochettino przyznał, że obawia się zwolnienia. "Koguty" w tym sezonie spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Fatalna seria Tottenhamu trwa w najlepsze. Ostatnio podopieczni Pochettino zaledwie zremisowali 1-1 z ostatnim w tabeli Premier League Watfordem. I to u siebie. W tym sezonie "Koguty" wygrały tylko trzy z 12 spotkań. Spurs liczą na przełamanie w w starciu z Crveną Zvezdą Belgrad w Lidze Mistrzów.



"Jeśli nie poprawimy naszych wyników, to co się stanie? W piłce nożnej zawsze jest tak samo. Mam 47 lat. Rozumiem ten biznes" - powiedział Pochettino w rozmowie z "Mirror".

"Jak myślicie, dlaczego nie mam siwych włosów? Ponieważ nie zwracam na to uwagi. Interesuje mnie tylko to, żebyśmy grali lepiej" - dodał.



Argentyński trener był w kręgu zainteresowania Manchesteru United i Realu Madryt, ale postanowił kontynuować pracę w Tottenhamie. W krótkim czasie fortuna się odwróciła i Pochettino nie jest zaskoczony tym, że znalazł się teraz na linii ognia.



"To jest piłka nożna. Jeśli nie osiągasz wyników zgodnie z oczekiwaniami, to tak właśnie się dzieje. W futbolu zawsze chodzi o zwycięstwa. Trenerzy muszą wygrywać. Tak było, jest i będzie" - zaznaczył Pochettino.

