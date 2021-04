Jose Mourinho został zwolniony z Tottenhamu Hotspur - to już oficjalna wiadomość. Portugalczyk prowadził "Koguty" od listopada 2019 roku.

Informację na temat zwolnienia Mourinho podał najpierw "The Telegraph", a za nim kolejne angielskie media. Wkrótce oficjalnie potwierdził ją Tottenham. Posada Portugalczyka od dłuższego czasu była zagrożona.



Obowiązki trenera do końca sezonu będzie pełnił Ryan Mason.



"The Special One" przejął Tottenham pod koniec 2019 roku, kilka miesięcy po przegranym przez zespół finale Ligi Mistrzów. Jesienią tamtego roku Tottenham wpadł w kryzys, a Mauricio Pochettino nie dostał szansy wyciągnięcia zespołu.

Koniec Mourinho w Tottenhamie

W pierwszym sezonie Mourinho zdołał "wyciągnąć" zespół na szóste miejsce w lidze. W obecnych rozgrywkach jest na siódmej pozycji.



Zwolnienie trenera może o tyle dziwić, że już w niedzielę "Koguty" zagrają w finale Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem City.



Mourinho dotychczas poprowadził zespół w 86 meczach. Wygrał 45 z nich, 17 zremisował, a przegrał 24 starcia.





