Po tym, co ostatnio działo się z Tottenhamem Hotspur, jego kibice z dużą na ramieniu zasiadają do każdego meczu z udziałem Kogutów. Porażka z walczącym o utrzymanie Bournemouth FC, klęska aż 1:6 z Newcastle United - to znamionowało poważny kryzys londyńskiej drużyny, która w ulewnym deszczu zagrała z walczącym o miejsce w Lidze Mistrzów Manchesterem United. Tottenham musi się martwić, by w ogóle zagrać w najbliższych pucharach.