Tottenham Hotspur zremisował z Manchesterem United 1-1 meczu 30. kolejki Premier League. Oba kluby stworzyły bardzo ciekawe widowisko, a decydująca o wyniku bramka padła w końcówce z rzutu karnego.

Na ten mecz czekała cała piłkarska Anglia. Już w jednym pierwszych spotkań po wznowieniu rozgrywek doszło do hitowego starcia pomiędzy Tottenhamem a Manchesterem United. Dzisiejszy mecz był także powrotem na boisko Harry'ego Kane'a, który zagrał pierwszy raz od 1 stycznia.

To "Czerwone Diabły" dobrze weszły w mecz i od początku były aktywne na połowie rywala. W dobrej sytuacji był zwłaszcza Marcus Rashford, ale jego płaski strzał nogą obronił Hugo Lloris.



Wystarczył jednak jeden błysk Stevena Bergwijna, by to Tottenham objął prowadzenie. Holender włączył "turbo", zostawił za sobą Harry'ego Maguire'a i piekielnie mocnym strzałem przełamał ręce Davida De Gei. Hiszpański golkiper miał piłkę na rękach, ale nie zdołał powstrzymać jej przed wpadnięciem do bramki.



Jeszcze przed przerwą obie drużyny mogły zdobyć po golu - najpierw jednak Lloris ponownie zatrzymał Rashforda, a później De Gea obronił uderzenie głową Heunga-Mina Sona.

Po przerwie "Czerwone Diabły" rzuciły się do ataku i tylko fenomenalnej postawie Llorisa w bramce Tottenham zawdzięczał, że utrzymywał prowadzenie aż do 80. minuty. Wówczas jednak Eric Dier sfaulował wprowadzonego po przerwie Paula Pogbę i sędzia wskazał na jedenasty metr.



Do rzutu karnego podszedł Bruno Fernandes i mocnym, płaskim uderzeniem wyrównał stan meczu.



W 90. minucie Jose Mourinho aż złapał się za głowę, gdy zobaczył, że sędzia dyktuje kolejny rzut karny przeciwko jego drużynie. Na szczęście tym razem VAR zadziałał bez zastrzeżeń i wykazał, że Dier nawet nie dotknął swojego przeciwnika. Arbiter naprawił swój błąd i anulował decyzję, a Mourinho mógł głęboko odetchnąć.



Remis jest sprawiedliwym rozwiązaniem, ale żadna z drużyn nie będzie z niego szczególnie zadowolona. Manchester zajmuje piąte miejsce w tabeli i walczy o prawo gry w europejskich pucharach. Tottenham jest dopiero ósmy, ale ma tylko cztery punkty straty do United.





30. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-19 21:15 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: M. Oliver 1 1 Tottenham Londyn Manchester United Gea Lindeloef Maguire Shaw Wan-Bissaka Fernandes James McTominay Fred Martial Rashford Lloris Aurier Davies Sánchez Mina Dier Lamela Sissoko Winks Kane Bergwijn Son SKŁADY Tottenham Londyn Manchester United Hugo Lloris David de Gea Serge Aurier 78′ 78′ Victor Lindeloef Ben Davies Harry Maguire Davinson Sánchez Mina Luke Shaw Eric Dier Aaron Wan-Bissaka 70′ 70′ Erik Lamela 81′ (k.) 81′ (k.) Bruno Miguel Borges Fernandes Moussa Sissoko 41′ 41′ 62′ 62′ Daniel James Harry Winks 89′ 89′ Scott McTominay Harry Kane 63′ 63′ Frederico Rodrigues Santos 27′ 27′ 70′ 70′ Steven Bergwijn 78′ 78′ Anthony Martial Heung-min Son Marcus Rashford REZERWOWI Paulo Dino Gazzaniga Sergio Romero Toby Alderweireld 89′ 89′ Eric Bertrand Bailly Jan Vertonghen Brandon Williams 70′ 70′ Gedson Carvalho Fernandes Jesse Lingard 70′ 70′ Giovani Lo Celso Juan Mata Tanguy Ndombèlé Alvaro 78′ 78′ Nemanja Matić Kouassi Ryan Sessegnon 63′ 63′ Paul Pogba Oliver Skipp 62′ 62′ Mason Greenwood Harvey White 78′ 78′ Odion Jude Ighalo

Tottenham Hotspur - Manchester United 1-1 (1-0)



Bramka: 1-0 Bergwijn (27.), 1-1 Bruno Fernandes (82. - z rzutu karnego).

STATYSTYKI Tottenham Londyn Manchester United 1 1 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 8 11 Strzały na bramkę 3 7 Rzuty rożne 7 6 Faule 16 17 Spalone 0 4

Zdjęcie Steven Bergwijn / Shaun Botterill / PAP/EPA

WG