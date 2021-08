Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy





Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Spotkanie Tottenhamu z Manchesterem City jest zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem 1. kolejki Premier League. Mistrz Anglii chce potwierdzić swoją klasę i rozpocząć walkę o obronę trofeum.



Przed Tottenhamem bardzo trudne zadanie, bowiem musi radzić sobie bez największej gwiazdy - Harry'ego Kane'a, który chce odejść z klubu właśnie do Manchesteru City. Dziś nie znalazł się nawet w kadrze meczowej.



W wyjściowym składzie Man City znalazł się za to Jack Grealish, kupiony latem za ok. 117 mln euro.



I już w 3. minucie Grealish popisał się kapitalną szarżą, po której City było bliskie uzyskania rzutu karnego. Arbiter uznał jednak, że faul miał miejsce tuż przed polem karnym.



Chwilę później bliski zdobycia bramki strzałem głową był Fernandinho. Hugo Lloris źle wyliczył wyjście z bramki, lecz brazylijski pomocnik uderzył tuż obok słupka. Pierwsze minuty zdecydowanie należały do piłkarzy Pepa Guardioli.



"Koguty" odgryzły się dopiero po upływie 20 minut. Wówczas po niepewnym błędzie Edersona bliski zdobycia bramki był Lucas Moura, lecz bramkarza City świetnie zaasekurowali koledzy.



Z biegiem czasu mecz się wyrównał i przewaga City z pierwszych minut nie była już tak wyraźnie. W 40. minucie bardzo groźnie z 16 m uderzał Heung-Min Son, strzelając tuż obok bramki.



Tottenham Hotspur - Manchester City 0-0 - trwa I połowa



Reklama

1. kolejka Anglia - Premier League

2021-08-15 17:30 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: Anthony Taylor STATYSTYKI Tottenham Hotspur Londyn Manchester City 0 0 Posiadanie piłki 32,4% 67,6% Strzały 3 4 Rzuty rożne 2 3 Faule 7 2 Spalone 2 1

0 0 Tottenham Hotspur Londyn Manchester City Moraes Cancelo Dias Aké Mendy Gündoğan Grealish Fernandinho Mahrez Torres Sterling Lloris Tanganga Sánchez Mina Dier Reguilón Højbjerg Moura Bergwijn Skipp Alli Heung-Min SKŁADY Tottenham Hotspur Londyn Manchester City Hugo Lloris . Ederson Japhet Tanganga Joao Cancelo Davinson Sánchez Mina Ruben Dias Eric Dier Nathan Aké Sergio Reguilón Rodríguez Benjamin Mendy Pierre Emil Hoejbjerg Ilkay Guendogan Lucas Moura Jack Grealish Steven Charles Bergwijn . Fernandinho Oliver Skipp Riyad Mahrez Dele Alli Ferran Torres García Heung-min Son Raheem Sterling REZERWOWI Pierluigi Gollini Zack Steffen Ben Davies Aymeric Laporte Matt Doherty John Stones Cristian Gabriel Romero Kyle Walker Giovani Lo Celso Kevin De Bruyne Moussa Sissoko Rodrigo Hernández Cascante Harry Winks Bernardo Silva Bryan Gil Salvatierra Ołeksandr Zinczenko Dane Pharrell Scarlett Gabriel Jesus