Na zamknięcie 22. kolejki Premier League Tottenham Hotspur podejmuje Chelsea Londyn. Jak gospodarze poradzą sobie w derbowym starciu bez kontuzjowanego Harry'ego Kane'a? Dołącz do relacji live i śledź przebieg spotkania z Interią!

22. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-04 21:00 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: Andre Marriner Tottenham Hotspur Londyn Chelsea Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-1 Jorginho 24'

Menedżer gospodarzy staje przeciwko ekipie, która prowadził w latach 2004-07 i 2013-15. Teraz ma jednak swoje problemy, bo jego podopieczni dwie ostatnie potyczki zakończyli bez punktu. Nadal muszą sobie radzić bez lidera zespołu Harry'ego Kane'a, który leczy kontuzję.



Tymczasem "The Blues" pod wodzą nowego opiekuna, Thomasa Tuchela, w dwóch pierwszych potyczkach nie stracili gola.

Przez pierwszy kwadrans czwartkowej potyczki zdecydowaną przewagę mieli gości, tyle że niewiele z niej nie wynikało. Wynik spotkania otworzyli dopiero w 24. minucie. Z rzutu karnego, podyktowanego za faul Diera na Wernerze, do siatki trafił Jorginho. Był to pierwszy celny strzał Chelsea w tym meczu.



Niespełna kwadrans później w ekipie ze Stamford Bridge doszło do wymuszonej zmiany. Boisko opuścił kontuzjowany Thiago Silva. W jego miejsce do gry wszedł Andreas Christensen.



Tottenham - Chelsea 0-1 - trwa II połowa

Bramka: 0-1 Jorginho (24. karny)



0 1 Tottenham Hotspur Londyn Chelsea Londyn Mendy Azpilicueta Rüdiger Silva James Jorginho Hudson-Odoi Mount Alonso Kovačić Werner Lloris Aurier Alderweireld Dier Davies Sissoko Bergwijn Heung-Min Højbjerg Ndombèlé Vinícius SKŁADY Tottenham Hotspur Londyn Chelsea Londyn Hugo Lloris Edouard Mendy Serge Aurier Cesar Azpilicueta 50′ 50′ Toby Alderweireld Antonio Ruediger Eric Dier 36′ 36′ Thiago Silva Ben Davies Reece James Moussa Sissoko 24′ (k.) 24′ (k.) Luiz Frello Jorginho Steven Bergwijn Callum Hudson-Odoi Heung-min Son Mason Mount Pierre Emil Hoejbjerg Marcos Alonso Tanguy Ndombèlé Alvaro Mateo Kovaczić Carlos Vinícius Alves Morais Timo Werner REZERWOWI Joe Hart Kepa Arrizabalaga Revuelta Matt Doherty Ben Chilwell Joe Rodon 36′ 36′ Andreas Christensen Davinson Sánchez Mina Emerson Palmieri dos Santos Japhet Tanganga N'Golo Kanté Erik Lamela Christian Pulisic Lucas Moura Hakim Ziyech Harry Winks Tamy Abraham Gareth Bale Olivier Giroud

STATYSTYKI Tottenham Hotspur Londyn Chelsea Londyn 0 1 Posiadanie piłki 33,5% 66,5% Strzały 2 4 Strzały na bramkę 1 2 Rzuty rożne 1 5 Faule 11 7

