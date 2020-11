Tottenham Hotspur pokonał Brighton & Hove Albion 2-1 w meczu 7. kolejki Premier League. Zwycięską bramkę dla "Kogutów" zdobył Gareth Bale. Był to jego pierwszy gol po powrocie do klubu.

7. kolejka Anglia - Premier League

2020-11-01 20:15 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: Graham Scott Tottenham Hotspur Londyn Brighton & Hove Albion FC 2 1 DO PRZERWY 1-0 H. Kane 13' G. Bale 73' T. Lamptey 56'

Tottenham szybko objął prowadzenie. W 11. minucie Adam Lallana faulował Harry'ego Kane'a. Sędzia najpierw odgwizdał rzut wolny, ale po ponownym obejrzeniu sytuacji stwierdził, że napastnik Tottenhamu znajdował się już w polu karnym i wskazał na "wapno". "Jedenastkę" pewnie wykorzystał sam poszkodowany.



Podopieczni Jose Mourinho grali pewnie, ale w 56. minucie się zagapili. Wykorzystał to Tariq Lamptey i doprowadził do wyrównania.



Tottenham atakował, ale długo nie mógł zdobyć zwycięskiej bramki. W słupek trafiali Erik Lamela i Harry Kane.



Sprawy w swoje ręce wziął duet, który przyszedł do klubu z Realu Madryt. Sergio Reguilon dośrodkował, a głową do siatki trafił Gareth Bale. Dla Walijczyka była to pierwsza bramka po powrocie do klubu, który opuścił w 2013 roku.



Dzięki temu zwycięstwu Tottenham awansował na drugie miejsce. Ma 14 punktów, traci dwa do Liverpoolu.



2 1 Tottenham Hotspur Londyn Brighton & Hove Albion FC Sanchez Webster Burn Veltman Groß Lamptey Bissouma March Lallana White Trossard Lloris Doherty Alderweireld Dier Reguilón Sissoko Lamela Heung-Min Højbjerg Ndombèlé Kane SKŁADY Tottenham Hotspur Londyn Brighton & Hove Albion FC Hugo Lloris Robert Lynch Sanchez Matt Doherty Adam Webster Toby Alderweireld 45′ 45′ Dan Burn Eric Dier Joël Veltman 39′ 39′ Sergio Reguilón Rodríguez Pascal Groß Moussa Sissoko 56′ 56′ 79′ 79′ Tariq Lamptey 70′ 70′ Erik Lamela Yves Bissouma 85′ 85′ Heung-min Son 65′ 65′ Solomon March Pierre Emil Hoejbjerg Adam Lallana 7′ 7′ 64′ 64′ Tanguy Ndombèlé Alvaro Ben White 13′ (k.) 13′ (k.) Harry Kane 74′ 74′ Leandro Trossard REZERWOWI Joe Hart Mathew Ryan 85′ 85′ Ben Davies 65′ 65′ Bernardo Fernandes da Silva Junior Joe Rodon 79′ 79′ Alexis Mac Allister 64′ 64′ Giovani Lo Celso Davy Pröpper Lucas Moura Steven Alzate Harry Winks 74′ 74′ Danny Welbeck 70′ 70′ 73′ 73′ Gareth Bale Andi Avdi Zeqiri

STATYSTYKI Tottenham Hotspur Londyn Brighton & Hove Albion FC 2 1 Posiadanie piłki 43,7% 56,3% Strzały 13 5 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 4 5 Faule 14 13

