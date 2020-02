Gwiazda Tottenhamu Heung-Min Son przejdzie dwutygodniowy okres izolacji po powrocie z Korei Południowej. Względy bezpieczeństwa zostaną zachowane ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem.

Son dostał od władz klubowych zgodę na podróż do ojczyzny, by poddać się operacji kontuzjowanej ręki. 27-latek doznał złamania 16 lutego w meczu ligowym z Aston Villą, wygranym przez Tottenham 3-2. Mimo bólu, Koreańczyk przebywał na murawie do końcowego gwizdka. W ostatnich minutach zdołał nawet strzelić zwycięską bramkę.

Jak donosi "The Sun", Koreańczyk chciał powierzyć się opiece chirurga, który pomógł mu już wyjść z podobnej kontuzji w 2017 roku. Poleciał więc do Seulu, oddalonego o około 250 km od obszaru największego zarzewia koronawirusa na terytorium Chin.

Son ma powrócić do Londynu w ciągu kilku dni. Nie będzie mógł jednam od razu spotkać się ze swoimi kolegami z drużyny. Zgodnie z procedurą będzie poddany dwutygodniowej kwarantannie, na wypadek zarażenia koronawirusem.

W najbliższej kolejce "Koguty" zmierzą się z ekipą Wolverhampton. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 15. Jose Mourinho wciąż nie może liczyć nie tylko na Sona, ale i kapitana zespołu Harry’ego Kane’a. Jest jednak szansa, że obaj zawodnicy zagrają razem jeszcze przed końcem bieżącego sezonu.

- Son w najbliższym czasie wróci do Anglii. Potem oczywiście będzie musiał postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, ponieważ przyleci z Seulu. Gdy rozpocznie rehabilitację, zrobimy wszystko, by wystąpił jeszcze w kilku meczach. Nie mogę jednak określić kiedy to nastąpi. Jest jednak szansa, że przed końcem sezonu Kane i Son zagrają razem - powiedział Mourinho na przedmeczowej konferencji prasowej.

