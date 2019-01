Piłkarz Tottenhamu Hotspur Dele Alli z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego będzie pauzował do marca - poinformował jego klub. Londyński zespół już wcześniej z powodu urazu stracił Harry'ego Kane'a i Koreańczyka Heung-min Sona, który gra w Pucharze Azji.

"Sztab medyczny szacuje, ze Dele będzie mógł wrócić do treningów na początku marca" - napisano w oświadczeniu.

Tottenham wygrał w niedzielę z Fulham 2-1, a wyrównującą bramkę zdobył właśnie Alli. W tabeli "Koguty" zajmują trzecie miejsce. Do prowadzącego Liverpoolu tracą dziewięć punktów.