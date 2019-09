Christian Eriksen nie zamierza przedłużać kontaktu z Tottenhamem, licząc, że w styczniu trafi do Realu Madryt, podał hiszpański dziennik "Marca".

"Królewscy" chcieli pozyskać reprezentanta Danii już w letnim oknie transferowym, ale "Koguty" nie zgodziły się na odejście 27-letniego pomocnika.

Eriksen ma ważny kontrakt w Anglii tylko do 30 czerwca 2020 roku. Tottenham stara się przekonać zawodnika, aby został, ale na razie piłkarz odrzuca wszystkie oferty nowej umowy.

Jeśli Duńczyk nie przedłuży kontraktu, to już w styczniu będzie mógł oficjalnie pertraktować z innym klubem, a to będzie też ostatni moment, by na nim zarobić. W innym wypadku po sezonie się wolnym graczem.

Eriksen występuje od sierpnia 2013 roku.

