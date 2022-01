Uwaga, relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



W pierwszym starciu półfinałowym Chelsea pokonała lokalnego rywala 2-0 i to ona jest bliższa awansu do finału.

W pierwszym kwadransie na White Hart Lane żadna ze stron nie pozwoliła sobie na kosztowny błąd. Najdogodniejszą sytuację do otwarcia wyniku miał Romelu Lukaku - wygrał pojedynek z Benem Daviesem i doszedł do pozycji strzałowej. Jego uderzenie sprzed pola bramkowego obronił jednak Pierluigi Gollini.



Włoski golkiper skapitulował niedługo potem, gdy strzałem głową pokonał go Antonio Ruediger.

Reklama

Tottenham - Chelsea 0-1 - trwa I połowa

Bramki: 0-1 Ruediger (18.)



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenit - Chelsea 3-3. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport