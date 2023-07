Tottenham będzie miał nowego właściciela? Znany raper zainteresowany kupnem

Tottenham Hotspur nie ma za sobą udanego sezonu. Ósme miejsce w tabeli Premier League przyćmiły problemy, z którymi drużyna mierzy się już od jakiegoś czasu. Jeszcze w trakcie sezonu doszło bowiem do zmian, które wpłynęły na zespół. Z posadą głównego trenera pożegnał się włoski szkoleniowiec Antonio Conte. Jego miejsce zajął natomiast Ryan Mason .

Wiele wskazuje na to, że wkrótce londyńska ekipa straci mocne ogniwo - Harry'ego Kane'a. Kapitan angielskiej reprezentacji bowiem prawdopodobnie trafi do Bayernu Monachium . Władze bawarskiego klubu szykują bowiem rekordowy transfer. Nie są to jednak, jak się okazuje, jedyne zmiany "kadrowe".