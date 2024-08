Julian Alvarez został piłkarzem Manchesteru City w styczniu 2022 roku, ale do klubu dołączył latem. Wówczas mistrzowie Anglii zapłacili za niego 21,4 miliona euro. W pierwszym sezonie na poziomie Premier League Argentyńczyk rozegrał 31 spotkań, w których strzelił dziewięć bramek i zanotował jedną asystę. Były to dosyć rozczarowujące liczby. W kolejnych rozgrywkach napastnik wystąpił 36 razy i co najważniejsze spędził na murawie o ponad tysiąc minut więcej. Dzięki temu strzelił w lidze 11 goli i dołożył do tego dziewięć asyst. Alvarez jednak nadal pozostawał tylko zmiennikiem Erlinga Haalanda, a ten stan, mimo wielu szans od Pepa Guardioli, przestał go satysfakcjonować.

