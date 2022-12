To on pobił długi rekord Haalanda! Teraz pora na podbój Premier League

Chelsea ogłosiła zawarcie porozumienia z Molde FK w sprawie pozyskania Davida Datro Fofany. 20-letni napastnik dołączy do londyńskiego klubu 1 stycznia 2023 roku. Kwota transferu sięgnąć ma 12 mln euro, co oznacza pobicie dotychczasowego rekordu norweskiego klubu. Do tej pory najdroższym piłkarzem stamtąd kupionym pozostawał Erling Haaland.