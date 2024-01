To on może decydować o losie "Lewego". Hiszpanie już ogłaszają sensację

"Umowa Artety zachowuje ważność do 2025 roku, ale wygląda na to, że minione lata i napięcia, jakie stały się jego udziałem w poprzednich sezonach, zostawiły na nim ślad. Dobre relacje, jakie łączą go z kierownictwem klubu, pozwolą na rozstanie za obopólną zgodą po zakończeniu sezonu. Mikel przekazał już tę decyzję swojemu otoczeniu" - czytamy w katalońskim "Sporcie".