To oficjalnie, Liverpool z nowym trenerem. Wielka era Kloppa dobiega końca

Gdy Juergen Klopp podpisywał kontrakt z Liverpool F.C. w 2015 roku nie mógł być wcale pewien tego, że jego przygoda z jednym z najbardziej utytułowanych angielskich klubów potrwa tak długo, jak to się rzeczywiście stało. Na Wyspach bowiem rotacja menedżerów bywa piekielnie szybka...

Niemiec jednak zdołał zaskarbić sobie zaufanie zarówno zarządu, jak i kibiców LFC, a to się w końcu opłaciło - Klopp wraz z zespołem z Anfield m.in. sięgnął w 2020 roku po wyczekiwane przez trzy dekady mistrzostwo kraju, a już rok wcześniej triumfował także w Lidze Mistrzów .

Każda era jednak kiedyś się kończy - od jakiegoś czasu było już wiadome, że 56-latek wraz z zakończeniem kampanii 2023/2024 opuści drużynę z Merseyside . Pytaniem pozostawało to, kto przejmie po nim schedę - i po paru tygodniach różnych domysłów sytuacja w końcu się wyklarowała.

Arne Slot oficjalnie zastąpi Juergena Kloppa. Holender potwierdził to ostatecznie

Stało się oczywiste, że do LFC trafi Arne Slot, dotychczasowy trener Feyenoordu Rotterdam, z którym notabene niedawno wywalczył wicemistrzostwo Holandii. Wciąż jednak brakowało postawienia swoistej kropki nad "i", które pozwoliłoby zaspokoić ciekawość fanów i mediów. Co się odwlecze, to nie uciecze...