To może być transferowy hit. Klub w Premier League nie kryje swoich planów

Kłopoty Newcastle zaczęły się w końcówce spotkania z Manchesterem United , gdy z powodu urazu boisko musiał opuścić Nick Pope , numer jeden w zespole "Srok". Dokładniejsze badania wykazały, że kontuzja barku jest na tyle poważna, że Pope będzie musiał pauzować nawet przez kilka miesięcy, a to oznacza duże kłopoty dla jego klubu . Newcastle nie ma równie dobrego rezerwowego, więc działacze błyskawicznie zaczęli szukać kogoś, kto przynajmniej na czas kontuzji Pope'a wejdzie między słupki.

I tu właśnie ma nadarzać się szansa dla Davida de Gei. Gdy Hiszpan opuścił Manchester United latem bieżącego roku, wielu typowało, że błyskawicznie znajdzie nowego pracodawcę. Okienko transferowe dobiegło jednak końca, a 33-letni bramkarz, wcale nie będący sportowym emerytem, pozostał bez klubu. W mediach pojawiały się nawet sugestie, że de Gea pogodził się już z tym, że spotka go dość nietypowa jak na gracza tej klasy rola zawodnika zmuszonego do zakończenia kariery z powodu braku jakiejkolwiek drużyny, który chciałby go zatrudnić, ale obecnie sytuacja zdaje się zmieniać.