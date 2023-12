⁠To już postanowione. Wielkie gwiazdy "na wylocie" z Manchesteru United

Manchester United słabo wszedł w sezon 2023/24. "Czerwone Diabły" przegrały już dziesięć meczów we wszystkich rozgrywkach, a posada Erika ten Haga wisi na włosku. Holender zdążył popaść w konflikt z wieloma dziennikarzami związanymi z klubem, a liczni piłkarze są niezadowoleni ze współpracy z nim . Z powodu poważnej rozbieżności zdań ze szkoleniowcem odsunięty od kadry został pod koniec sierpnia Jadon Sancho .

Anglik miał sprzeciwiać się wielu decyzjom trenera, a ten mimo burzy w mediach gotowy był przywrócić go mimo to do składu. Oczekiwał jednak przeprosin, których się nie doczekał. W efekcie tego 23-latek spotkania ogląda z perspektywy trybun, a jego wartość rynkowa spada. Władze klubu zdecydowane są na sprzedaż zawodnika, choć zdają sobie sprawę, że stracą na tym wiele milionów. W 2021 roku Manchester United zapłacił za niego aż 85 milionów euro.