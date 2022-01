To już pewne! Eriksen wraca, znalazł nowy klub

Podczas grupowego meczu mistrzostw Europy Dania - Finlandia, Eriksen padł na murawę i stracił przytomność. Reanimację rozpoczęto jeszcze na murawie. Okazało się, że piłkarz doznał ataku serca. Później wymagał nie tylko samej hospitalizacji, ale i wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.

Jego kariera stanęła pod znakiem zapytania. Musiał rozwiązać umowę z Interem Mediolan, bo według przepisów, w Serie A, nie mogą grać zawodnicy pewnymi z rodzajami wszczepów.

Eriksen podpisał kontrakt z Brentford

Później Eriksen trenował w Odense, a także z jednym z klubów w Szwajcarii oraz rezerwami Ajaksu Amsterdam. Od dziś ma jednak nowy klub. O bliskiej finalizacji umowy z Brentford pisaliśmy wczoraj , ale dziś informacja została oficjalnie potwierdzona.

"Potwierdzamy transfer Christiana Eriksena, który został podpisany po serii badań" - napisała oficjalna strona Brentford, a klub w taki sposób powitał swojego nowego zawodnika:

- Skorzystaliśmy z niewiarygodnej okazji, aby sprowadzić do Brentford zawodnika światowej klasy. Nie grał od siedmiu miesięcy, ale indywidualnie wykonał dużo pracy. Jest przygotowany, ale będziemy musieli go dopasować do zespołu. Nie mogę się doczekać, kiedy do nas dołączy i osiągnie swój najwyższy poziom - powiedział Thomas Frank, duński trener Brentford.

Brentford to obecnie 14. drużyna Premier League. Wcześniej Eriksenem interesowały się także inne kluby angielskiej ekstraklasy oraz AS Monaco. Duńczyk podpisał umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia. Teraz klub czeka jeszcze na skompletowanie międzynarodowych medycznych pozwoleń dla Eriksena.



