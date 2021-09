To już oficjalnie - James Rodriguez będzie grać w Katarze

Wczoraj informowaliśmy, że James Rodriguez udał się do Kataru, by tam w ramach "transferu ostatniej szansy" przenieść się do ekipy Al-Rayyan. Negocjacje w tej sprawie poszły nad wyraz szybko - w środowe popołudnie klub poinformował, że Kolumbijczyk jest już częścią zespołu "Lwów".

Al-Rayyan wzmacnia skład słynnym Kolumbijczykiem

Al-Rayyan stopniowo budowało napięcie wokół transferu, zamieszczając pierwszego tweeta w tej sprawie już w środę rano. Wówczas jednak na krótkim filmiku pojawiła się jedynie zaciemniona sylwetka gracza.





James Rodriguez spędził w Europie 11 lat

Na razie brak konkretów dotyczących umowy między Rodriguezem a katarskim klubem - włoski dziennikarz Fabrizio Romano sugerował nieco wcześniej, że w grę w tym przypadku wchodzi nie tyle definitywny transfer, co wypożyczenie z Evertonu. Tak czy inaczej jedno jest pewne - po ponad dekadzie James Rodriguez opuszcza Europę.



Zawodnik w swoim piłkarskim CV ma m.in. FC Porto, AS Monaco, Real Madryt, Bayern Monachium oraz wspominany Everton. W 2014 roku został królem strzelców mistrzostw świata, odbywających się wówczas w Brazylii. Zdobył wówczas sześć bramek.

Reklama

Zdjęcie James Rodriguez zamienia Anglię na Katar / PAUL ELLIS/AFP/East News / East News

PaCze