O tym, że klub doszedł do porozumienia z "CR7" "Czerwone Diabły" informowały już przed weekendem. Teraz jednak pojawił się oficjalny komunikat potwierdzający transfer zawodnika.

Zespół z Manchesteru nie podaje wprost zarobków piłkarza, ale najnowsza wersja krążąca w brytyjskich mediach mówi o 13 mln funtów rocznie oraz siedmiu mln zawartych w zmiennych. Wiemy natomiast na pewno, na jak długo Ronaldo zwiąże się z MU - piłkarz podpisał kontrakt na dwa lata, z możliwością przedłużenia współpracy o kolejny rok.



Cristiano Ronaldo: Manchester United zawsze był dla mnie wyjątkowy

"Manchester United to klub, który zawsze miał specjalne miejsce w moim sercu i samy byłem wręcz zasypany wszystkimi wiadomościami, które otrzymałem od czasu ogłoszenia transferu w piątek. Nie mogę się doczekać, kiedy zagram na Old Trafford przed pełnym stadionem i znów zobaczę wszystkich kibiców. Nie mogę się doczekać dołączenia do zespołu po meczach reprezentacyjnych i mam nadzieję, że czeka nas bardzo udany sezon" - stwierdziła portugalska gwiazda, cytowana przez manutd.com.



Ole Gunnar Solskjaer, szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów", dodał z kolei, że "brakuje słów, by opisać Cristiano Ronaldo, bo to nie tylko niesamowity zawodnik, ale także wspaniały człowiek". Norweski menedżer dodał, że jest pewien, iż "CR7" będzie dalej zachwycał swoją grą piłkarskich fanów.

Ronaldo może zadebiutować już w następnej kolejce Premier League

Ronaldo poprzednio występował w barwach Manchesteru United w latach 2003-2009. Zdobył wówczas m.in. trzy mistrzostwa Anglii oraz puchar Ligi Mistrzów.



Okazję do ponownego debiutu na Wyspach Cristiano Ronaldo będzie mieć już 11 września. Wówczas piłkarze MU zmierzą się na własnym stadionie z ekipą Newcastle United.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo wraca do Manchesteru United po 12 latach / NurPhoto / Contributor / Getty Images

PaCze