"Czerwone Diabły" miały być blisko pozyskania pomocnika w 1988 roku, a sam zawodnik napisał w autobiografii, że przyrzekł Fergusonowi, iż trafi do tego klubu. Ostatecznie jednak Gascoigne wylądował w Tottenhamie, gdzie spędził cztery lata.

Szkocki szkoleniowiec uważa, że pomocnik byłby jeszcze lepszym piłkarzem w United niż w Spurs i był zawiedziony, że nie doszło do tego transferu.



"Jedynym, który przychodzi mi na myśl to Gascoigne" - powiedział Ferguson zapytany, czy żałuje jakiegoś zawodnika, którego nie udało mu się ściągnąć na Old Trafford.



Alex Ferguson: Gascoigne był fantastyczny

"On był naprawdę fantastyczny. Myślę, że gdyby do nas trafił, to jego kariera byłaby wspaniała. Nie mówię, że nie miał dobrej kariery, ale z nami byłaby jeszcze lepsza. On obiecał, że zwiążę się z nami i ja poszedłem na urlop. Potem dostałem telefon, że jednak podpisał kontrakt z Tottenhamem. Zrobił tak, ponieważ oni kupili za 80 tysięcy funtów dom jego matce" - dodał.



Ferguson prowadził Manchester United przez 27 lat, zdobywając z nim 38 trofeów.

Zdjęcie Alex Ferguson / AFP

Pawo