To dlatego Cristiano Ronaldo odrzucił ofertę Manchesteru City. Ujawniono kulisy

Oprac.: Grzegorz Goliński Premier League

"The Athletic" odsłania kulisy niedoszłego transferu Cristiano Ronaldo do Manchesteru City. Według dziennikarzy Portugalczyk miał jedną obawę dotyczącą swojej ewentualnej gry dla "The Citizens".

Zdjęcie Rahpael Varane i Cristiano Ronaldo / SEBASTIEN BOZON / AFP