To byłby wielki "transfer" Guardioli. Poprowadziłby kadrę na mundialu

Jak czytamy w "Daily Mail", perspektywa odejścia selekcjonera reprezentacji Anglii Garetha Southgate'a ze stanowiska nie jest już tak odległa jak kiedyś. Kontrakt trenera wygasa po przyszłorocznych mistrzostwach Europy, które odbędą się w Niemczech. Szefowie federacji mają być świadomi niepewności co do jego przyszłości i nie wykluczają, że będą musieli szukać następcy.

Podobne pogłoski krążyły już przed mistrzostwami świata w Katarze. Wtedy mówiło się, że kadrę w razie konieczności po turnieju może objąć Eddie Howe, Graham Potter czy Mauricio Pochettino. Dyskutowano również o Brendanie Rodgersie. Ostatecznie ćwierćfinał osiągnięty na czempionacie globu nie zdeprymował Southgate'a, a wręcz zmotywował go do kontynuowania pracy.

"Daily Mail": Pep Guardiola potencjalnym selekcjonerem reprezentacji Anglii

Teraz wspomniane kandydatury powracają, lecz wspomniany dziennik dołączył do nich Pepa Guardiolę . Działacze mają określać jego ewentualne zatrudnienie jako "nominację marzeń".

Problemem może być fakt, że ma on na Etihad Stadium kontrakt do 2025 roku i duże wynagrodzenie. Należy pamiętać, że angielska federacja wciąż walczy ze skutkami pandemii, przez którą straciła do 300 milionów funtów.