To byłby hit! Manchester United chce kupić kluczowego gracza Chelsea

Manchester United szykuje się po zakończeniu bieżącej kampanii do sporych zmian w składzie - według pojawiających się w ostatnich tygodniach informacji z "Czerwonymi Diabłami" miałoby się pożegnać nawet około 10 zawodników - logicznym jest więc, że będzie potrzeba również świeżej krwi w zespole.

Ekipa z Old Trafford, która od nowego sezonu będzie prowadzona przez dotychczasowego szkoleniowca amsterdamskiego Ajaksu, Erika Ten Haga, będzie musiała m.in. wzmocnić swój środek pola. Z klubem łączono dotychczas m.in. Frenkiego de Jonga z FC Barcelona, Aureliena Tchouameniego z AS Monaco oraz Declana Rice'a z West Ham United. Teraz na horyzoncie pojawiło się nowe nazwisko - i to całkiem zaskakujące.

Jak informuje "Daily Mirror" United mieli za swój cel obrać N'Golo Kante, a więc bardzo ważną postać w drużynie Chelsea. Francuz regularnie występuje w barwach "The Blues" i jest bardzo doceniany przez londyńskich kibiców nie tylko poprzez swoje bez wątpienia spore zdolności piłkarskie, ale też dlatego, że ma on opinię "człowieka do rany przyłóż".

N'Golo Kante w Manchesterze United? Ten Hag ma być zachwycony Francuzem

Dlaczego więc w ogóle miałaby istnieć możliwość, że Francuz odejdzie ze Stamford Bridge? Jego przyszłość została postawiona pod znakiem zapytania po tym, jak zmieniła się struktura właścicielska klubu - oczekuje się, że Thomas Tuchel może otrzymać tego lata naprawdę spory budżet na transfery i zdecyduje się na kilka dogłębnych przemian w składzie, by mocniej powalczyć za kilka miesięcy o krajowe mistrzostwo z Liverpoolem i Manchesterem City.

Zainteresowanie ze strony akurat "Czerwonych Diabłów" jest z kolei nieprzypadkowe - Ten Hag ma być wielkim fanem umiejętności Kante. Menedżer uważa, że akurat ten futbolista cały czas ma sporo do zaoferowania, posiada wciąż głód zwycięstwa i może być dobrym mentorem dla młodszych graczy w zespole. Czy te przenosiny dojdą do skutku? Na razie brzmią one mało prawdopodobnie, ale kolejne tygodnie przyniosą prawie na pewno spore zamieszanie zarówno w Manchesterze, jak i w Londynie.

N'Golo Kante ma za sobą wspaniałe lata w Chelsea

N'Golo Kante związany jest z Chelsea od 2016 roku - do "The Blues" trafił z Leicester City po pamiętnym sezonie, w którym "Lisy" zachwyciły piłkarski świat wygrywając niespodziewanie Premier League.

Od tego czasu z CFC Francuz zgarnął mistrzostwo i puchar Anglii, puchary Ligi Europy i Ligi Mistrzów, Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata.

