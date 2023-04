To byłaby ironia losu. Nieoczekiwany kandydat do przejęcia giganta

Chelsea FC bierze jeszcze udział w Lidze Mistrzów i już 12 kwietnia rozegra pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe z Realem Madryt . Zwycięstwo w tych rozgrywkach jest dla " The Blues " jedyną drogą, aby w przyszłym sezonie ponownie zagrać w Champions League . O wypełnienie tego celu drużynie będzie jednak piekielnie trudno - szczególnie w obecnej formie.

Trenerska karuzela z udziałem Chelsea i Bayernu Monachium

Graham Potter ma z Chelsea FC umowę obowiązującą aż do 2027 roku. Wiele wskazuje jednak na to, że Anglik pożegna się ze stołecznym klubem już w trakcie pierwszego roku swojej pracy. Na rynku ostatnio pojawił się nawet kandydat, którego władze "The Blues" od dawna cenią i śledzą jego poczynania. Chodzi o Juliana Nagelsmanna - byłego szkoleniowca Bayernu Monachium zwolnionego pod koniec marca.