Newcastle United zupełnie nie wygląda obecnie na drużynę, która posiada najbogatszych właścicieli spośród wszystkich ekip Premier League i która miałaby już niebawem walczyć o najwyższe cele. "Sroki" w tabeli angielskiej ekstraklasy zajmują przedostatnie miejsce - z dorobkiem punktowym równym dziesięciu "oczkom" wyprzedzają jedynie Norwich City.

Nowy zarząd klubu wie z całą pewnością, że NU musi zostać błyskawicznie przebudowane, by - mając gigantyczny budżet - nie walczyć w przyszłym sezonie jedynie na poziomie Championship. W związku z tym pierwsze poważne ruchy transferowe ze strony zespołu z Północno-Wschodniej Anglii powinny zostać wykonane już w styczniu.



Newcastle United zaczyna wielkie zakupy. Na celowniku Kieran Trippier

Jak informuje "Football Insider" United nabierają coraz więcej pewności odnośnie tego, że w ciągu najbliższego półtora miesiąca podpiszą umowę z prawym obrońcą Atletico Madryt, Kieranem Trippierem. Rozmowy z "Los Rojiblancos" mają już znajdować się na całkiem zaawansowanym etapie.



Zdaniem portalu sam zawodnik również ma być skory do zmiany otoczenia i powrotu do ojczyzny - o takim zamiarze miał już nawet poinformować grono swoich bliskich przyjaciół. Trippiera po raz ostatni na angielskich boiskach kibice mogli obserwować w 2019 roku.



Kwestia przenosin piłkarza jest na St. James' Park na tapecie nawet biorąc uwagę na fakt, że Anglik od 20 listopada nie zagrał ani jednego meczu, zmagając się z kontuzją barku. Wiele wskazuje jednak na to, że rehabilitacja przebiegła pomyślnie, bo ostatnio defensor znalazł się nawet na ławce rezerwowych - nie zameldował się jednak na murawie w derbach Madrytu z Realem, przegranych przez Atletico 0-2.



Newcastle United musi się spieszyć w sprawie Kierana Trippiera

Jeśli "Sroki" chcą faktycznie ściągnąć Trippiera - a podobno mocno im na tym zależy, bo swoją szansę na lepsze wyniki pokładają właśnie w przebudowie linii obrony - to muszą się spieszyć. Według zapisów w umowie piłkarza z Atletico jeśli ten wyjdzie na boisko w podstawowym składzie w 20 spotkaniach, to jego kontrakt zostanie automatycznie przedłużony o dwanaście miesięcy - do 2023 roku. W przypadku, gdy zawodnika nie będą dręczyć kolejne kontuzje, to cel ten jest do osiągnięcia już całkiem niebawem.



Kieran Trippier przed trafieniem do Madrytu występował dla Tottenhamu Hotspur - z "Kogutami" był zwiazany w latach 2015-2019. Wcześniej grał m.in. dla Burnley i Manchesteru City.

