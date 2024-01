Znakomite tempo narzucili w sobotnim hicie 21. kolejki Premier League zawodnicy Newcastle United i Manchesteru City . Mistrz Anglii przed pierwszym gwizdkiem arbitra wskazywany był jako wyraźny faworyt. "Sroki" przed rywalizacją przegrały trzy kolejne spotkania ligowe, przez co w tabeli opuściły się aż na 9. miejsce. Swoich szans upatrywały w fakcie, że w ubiegłym sezonie udało im się wygrać z "The Citizens" na St. James' Park 1:0.

Gospodarze już od pierwszych minut byli bliscy zaskoczenia rywali. W 4. minucie Newcastle trafiło do siatki, ale na pozycji spalonej znajdował się Isak , dlatego trafienie zostało anulowane. Kilka minut później z boiska zejść musiał Ederson . Brazylijczyk doznał urazu przy próbie interwencji i zastąpić musiał go Stefan Ortega .

Newcastle postawiło się piłkarzom Guardioli

Stracony gol nie podłamał gospodarzy, którzy swoich szans upatrywali w kontratakach. Już niecałe 10 minut później dogranie od Bruno Guimaraesa wykorzystał Alexander Isak. Szwed przełożył piłkę na prawą nogę i potężnym strzałem doprowadził do wyrównania. "Sroki" poszły za ciosem i ich kolejna kontra także zakończyła się golem. Tym razem do siatki w podobnej sytuacji co Isak trafił Anthony Gordon. Obie bramki były wyjątkowej urody.