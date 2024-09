Thriller w hicie, gol w 98. minucie przesądził. Czerwona kartka i fatalna kontuzja

Na odpowiedź ze strony gości długo nie czekaliśmy. Ci jeszcze w pierwszej połowie wyszli na prowadzenie. Najpierw nie do obrony uderzył Riccardo Calafiori , a następnie w doliczonym czasie gry sektor gości do euforii doprowadził Gabriel. Mało zwrotów akcji? Przyjezdni przed zejściem do szatni znaleźli się w trudnej sytuacji za sprawą drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki dla Leandro Trossarda . Wcześniej dramat przeżyła jedna z gwiazd Manchesteru City. Boisko opuścił Rodri. U Hiszpana podejrzewa się poważny uraz, o czym więcej piszemy TUTAJ .

Arsenal lepszy od Manchesteru City w hicie Premier League

Po powrocie na boisko grający w dziesiątkę Arsenal dzielnie bronił się przed napierającymi gospodarzami. Głośny doping zachęcał Manchester City do konstruowania kolejnych akcji, ale co z tego, skoro piłka nie potrafiła znaleźć drogi do siatki. W niedzielny wieczór powody do radości mieli także Polacy. Nieco ponad kwadrans na boisku przebywał Jakub Kiwior.