Silva udowodnił swoją klasę na Stamford Bridge

Latem 2020 roku piłkarz zbliżał się do 36. urodzin. To sprawiło, że paryżanie nawet nie zaproponowali mu nowego kontraktu, a do tego wprowadziło niepokój w sercach fanów Chelsea FC. Klub chwalił się bowiem związaniem Silvy na dwa sezony, podczas gdy wydawało się nierealne, by ten w tak zaawansowanym wieku poradził sobie w najbardziej wymagającej lidze świata. Realia zdecydowanie przerosły oczekiwania kibiców. 113-krotny reprezentant Brazylii spędził bowiem na Stamford Bridge nie dwa, a cztery sezony, w których - gdy tylko był zdrowy - był murowanym kandydatem do pierwszego składu. Miał też wydatny wkład w największy sukces klubu w tym okresie, czyli sięgnięcie po Ligę Mistrzów w 2021 roku. Był to też jeden z ostatnich wielkich pucharów, których brakowało dotychczas w gablotce weterana.