Testy medyczne Cristiano Ronaldo zostały już zaplanowane? Media ogłaszają

Jak twierdzi Samuel Luckhurst z portalu "Manchester Evening News" Manchester United wysuwa się na prowadzenie w kwestii pozyskania Cristiano Ronaldo. Wcześniej wiele mówiło się o zainteresowaniu ze strony odwiecznego rywala "Czerwonych Diabłów" - Manchesteru City.



CR7 miał jednak porzucić pomysł przenosin do niebieskiej strony Manchesteru, po uzyskaniu propozycji ze strony drużyny Ole Gunnara Solskjaera. Co więcej sam trener United mówił niedawno, że jak grałeś już dla "Czerwonych Diabłów" to nie możesz przejść do City.





Testy medyczne Cristiano Ronaldo zostały już zaplanowane?

Włodarze Manchesteru United mieli już także zaplanować testy medyczne Portugalczyka, które najprawdopodobniej odbędą się w Lizbonie.



Co więcej dobrze zorientowani w transferowych realiach dziennikarze Fabrizio Romano oraz Gianluca Di Marzio potwierdzają, że Juventus otrzymał ofertę od Manchesteru United.



CR7 zwiąże się z "Czerwonymi Diabłami" dwuletnim kontraktem i ma inkasować 25 milionów za sezon. W ofercie nie ma być ujęta karta Paula Pogby.



Wcześniej informację o chęci opuszczenia klubu przez Cristiano Ronaldo potwierdził trener Juventusu - Massimiliano Allegri.



CR7 opuści Juventus? Trener potwierdza - Zobacz więcej!



