John Terry przez kilkanaście lat występował w barwach Chelsea Londyn. Były obrońca reprezentacji Anglii wraz z "Niebieskimi" pięciokrotnie triumfował w Premier League. Nic dziwnego, że 41-latek po dziś dzień jest bardzo związany z klubem. Były kapitan Chelsea w kilkumiesięcznym opóźnieniem zamieścił w mediach społecznościowych długi, emocjonalny wpis, w którym pożegnał byłego właściciela angielskiego klubu Romana Abramowicza. "Kasjer Putina" został w nim wychwalony pod niebiosa i nazwany "najlepszym właścicielem na świecie".

Roman Abramowicz zgarnia pochwały

Choć Abramowicz nie przyznaje się do bliskich relacji łączących go z Władimirem Putinem, świat nie ma co do nich wątpliwości. Właśnie z tego powodu 55-latek został umieszczony na liście osób, na które naniesiono sankcje tuż po wybuchu wojny w Ukrainie.

Znajomości działacza sportowego z rosyjskim agresorem nie przeszkodziły jednak Johnowi Terry’emu w opublikowaniu ckliwego postu na Instagramie. 41-latek pożegnał w nim "kasjera Putina" i podziękował mu za zasługi wobec Chelsea.

Roman, szefie... słowa nigdy nie wystarczą, by wyrazić moje podziękowania. Wsparcie, którego mi udzieliłeś, zarówno na boisku, jak i poza nim, zostanie ze mną na zawsze. Stworzyłeś światowej klasy drużynę mężczyzn, kobiet i akademię, dzięki czemu wszyscy możemy być coraz lepsi i spełniać nasze marzenia. Twoje dziedzictwo i imię zostaną zapamiętane na zawsze. Jesteś najlepszym właścicielem na świecie. Dziękuję Ci za wszystko - napisał.

Abramowicz zakupił Chelsea Londyn w 2003 roku i od tamtego czasu jako właściciel "Niebieskich" zdobył 21 trofeów. Rosjanin zmuszony był sprzedać klub w maju 2022 roku po tym, jak jego aktywa zostały zamrożone ze względu na inwazję Rosji na terenie Ukrainy.

Zdjęcie John Terry / Francois Nel / Getty Images