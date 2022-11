Te słowa zmieniły wszystko. Cristiano Ronaldo ujawnił przebieg zdarzeń

Nie ma żadnego pola do spekulacji, czy CR7 został "złapany" akurat w takim momencie, gdy wzięło go na wyjątkową szczerość.

Słowa jednego z największych gwiazdorów futbolu ostatnich kilkunastu lat musiały być przemyślane, co na swój sposób rozstrzygnął sam Morgan. Gospodarz autorskiego programu "Piers Morgan Uncensored" potwierdził, że Ronaldo sam poprosił o przeprowadzenie wywiadu .

Wywiad z Ronaldo po oficjalnej emisji. CR7 wyjawił tajemnicę

W najbliższych godzinach, jako że druga część zostanie wyemitowana dziś wieczorem, możliwe jest obszerne stanowisko klubu. Na razie pojawił się lakoniczny komunikat, sygnalizujący właśnie, że przy Old Trafford będą czekać na oficjalną emisję i zapoznanie się z wszystkimi wypowiedziami swojego piłkarza .

Jednym z najgłośniejszych wątków, wybitym dzisiaj w tytule na stronie BBC, jest kwestia niedoszłego transferu do Manchesteru City .

- Rozmawiałem z nim. I powiedział mi: "To niemożliwe, żebyś dołączył do Manchesteru City". Odpowiedziałem mu: "OK, szefie". Na końcu poszedłem za głosem serca - zrelacjonował Ronaldo.