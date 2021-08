Tiago Pinto, generalny menedżer Romy, spotkał się z piłkarzem w czwartek w Londynie. Rozmowy przebiegły na tyle dobrze, że napastnik zostanie jej nowym zawodnikiem.

Abraham w niedzielne popołudnie ma przejść testy medyczne w Rzymie przed podpisaniem pięcioletniego kontraktu.



Odkąd Chelsea przejął Thomas Tuchel, piłkarz zdecydowanie stracił na znaczeniu w hierarchii, chociaż w poprzednim sezonie strzelił 12 goli we wszystkich rozgrywkach, co czyniło go jednym z najlepszych snajperów w klubie.



Teraz jednak na Stamford Bridge przyszedł jeszcze Romelu Lukaku, wiec wychowanek "The Blues" pewnie miałby mało szans na grę.

Zdjęcie Tammy Abraham nie może zaliczyć ostatnich miesięcy w Chelsea do udanych / CLIVE ROSE/AFP/East News / East News

