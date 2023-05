Tajemnica Haalanda wyszła na światło dzienne. Mnóstwo kobiet zawiedzionych

Haaland pokazał swoją miłość. "Jeszcze kilka tygodni temu Isabel jadła nudne kanapki z makrelą w pomidorach"

Isabel Haugseng Johansen ma 18 lat i uczęszcza do ostatniej klasy gimnazjum w Bryne . Na ostatnie tygodnie przed maturą otrzymała od szkoły pozwolenie na naukę zdalną, więc mogła wyjechać na dłużej do Manchesteru. Na co dzień jest piłkarką Bryne FK w zespole U19. Pochodzi z liczącego siedem tysięcy mieszkańców miasteczka Naerboe oddalonego od Bryne o 10 kilometrów.

Haaland urodził się Leeds, gdzie grał jego ojciec Alf-Inge, lecz już w wieku trzech lat rodzice przeprowadzili się do 12-tysięcznego Bryne. Jest wychowankiem Bryne FK, gdzie grał do 2017 roku i przeszedł do Molde FK, a następnie w 2019 roku do Red Bull Salzburg i w 2020 do Borussii Dortmund.