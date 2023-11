Szykuje się wielki powrót do reprezentacji Polski. "Cel to EURO 2024"

Moder myśli o powrocie do reprezentacji Polski

- Moim celem jest powrót do reprezentacji Polski. Mój ostatni mecz w kadrze to spotkanie ze Szwecją i awans na mundial. Bardzo mnie bolało, że nie mogłem zagrać na mistrzostwach świata. Kolejny cel to EURO 2024 i powrót do reprezentacji. Do marca jest dużo czasu, skupiam się na powrocie do regularnego grania. Zobaczymy, co będzie dalej - stwierdził.