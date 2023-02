Wygląda na to, że spekulacje na temat rychłego pożegnania Neymara z PSG doczekają się wreszcie urzeczywistnienia. Jak donosi "Le Parisien", we wtorek doszło do spotkania szefa paryskiego klubu z właścicielem londyńskiej Chelsea. Wstępnie uzgodniono, że brazylijski gwiazdor przeniesie się na Stamford Bridge najbliższego lata. Kwota transferu sięgnąć ma 60 mln euro.