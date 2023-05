Szykuje się sensacyjny spadek? Tego w historii piłki nożnej jeszcze nie było

W pierwszej połowie tego spotkania nie można było narzekać na brak emocji. Łącznie padły w niej aż trzy bramki, ale piłkarze obu drużyn mogli strzelić ich jeszcze więcej. W dziewiątej doliczonej minucie James Maddison zmarnował rzut karny. Mimo to do przerwy "Lisy" prowadziły 2:1 po golach Caglara Soyuncu i Jamiego Vardy'ego. Autorem jedynej bramki dla "The Toffees" był Dominic Calvert-Lewin.