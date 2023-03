Szykuje się duży transfer między gigantami. Idealny moment do wykorzystania

Portal "The Athletic" dotarł do bardzo ciekawych informacji, mówiących o bardzo możliwym transferze Masona Mounta z Chelsea do Liverpoolu. Według nich "The Reds" są bardzo zdeterminowani, by sprowadzić do siebie 24-latka, którego kontrakt wygasa w przyszłym roku, a Chelsea w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z piłkarzem, liczyłaby na zarobek rzędu 70 milionów euro.