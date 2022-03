Szokujące ustalenia ws. Abramowicza. Wspierał produkcję czołgów?

Oprac.: Jakub Kędzior Premier League

Inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła Romana Abramowicza do pozbycia się udziałów w londyńskiej Chelsea. Rosyjski oligarcha postanowił przekazać fundusze ze sprzedaży klubu na rzecz ofiar wojny, ale jak się okazuje, w świetle faktów do których dotarli brytyjscy dziennikarze, raczej nie pozwoli mu to zachować twarzy.

Zdjęcie Roman Abramowicz wspierał produkcję czołgów? / AFP