Wszystko zaczęło się tuż przed końcem pierwszej połowy, kiedy gospodarzom prowadzenie dał Cody Gakpo . W drugiej połowie to był już popis Liverpoolu i trudna do wytłumaczenia postawa United, którzy przecież ostatnio spisywali się bardzo dobrze. Po dwa gole strzeliło trio podstawowych napastników, a więc wspomniany już Holender, Darwin Nunez i Mohamed Salah . Egipcjanin został najlepszym strzelcem "The Reds" w erze Premier League (129 bramek) . Rywali dobił rezerwowy Roberto Firmino .

- Zagraliśmy przyzwoitą pierwszą połowę. Popełniliśmy jeden błąd w organizacji tuż przed przerwą. W drugiej połowie to nie byliśmy my. To nie są nasze standardy. Nie byliśmy zespołem. To nieprofesjonalne - powiedział ten Hag.