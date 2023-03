Gdyby Tottenham go wygrał, przeskoczyłby w tabeli Manchester United , awansując na trzecie miejsce. Jednak remis oznacza, że zespół pozostał na czwartej pozycji , tracąc punkt do "Czerwonych Diabłów" i wyprzedzając Newcastle o dwa "oczka". Z tym, że te dwa kluby mają rozegrane po dwa spotkania mniej.

"Nasz problem, który uwydatniliśmy, to to, że nie jesteśmy zespołem. Jesteśmy 11 piłkarzami. W idzę egoistów, graczy, którzy nie chcą sobie pomagać, którzy nie chcą zostawić serca na murawie " - wypalił prosto z mostu Conte.

Premier League. Antonio Conte zaatakował piłkarzy i właściciela

"Są tu do tego przyzwyczajeni. Nie grają o nic ważnego. Nie chcą grać pod presją. Ponadto historia Tottenhamu jest taka, a nie inna. Pod wodzą obecnego właściciela klub nie wygrał nic przez 20 lat. Dlaczego? To tylko wina klubu i poszczególnych trenerów? Do tej pory starałem się ukrywać sytuację, ale z tym już koniec, bo nie chcę takich sytuacji oglądać ponownie. To jest niedopuszczalne" - dodał włoski szkoleniowiec.