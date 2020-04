Choć Wojciech Szczęsny na zgrupowaniu reprezentacji Polski palił papierosy z samym prezydentem, to jednak zupełnie inny "dymek" przesądził o końcu jego przygody z Arsenalem. Bramkarz Juventusu opowiedział o tym, jak z jego perspektywy wyglądała pamiętna sytuacja.



Był 1 stycznia 2015 roku - większość osób w Wielkiej Brytanii dochodziło do siebie po sylwestrowych balach, ale piłkarze nie mogli pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Mimo że 26 i 28 grudnia Arsenal grał (i wygrywał) swoje spotkania ligowe, to w pierwszy dzień roku musiał przystąpić do rywalizacji z Southampton FC.



Szczęsny nie przypuszczał wówczas zapewne, że to spotkanie będzie jego ostatnim ligowym meczem w barwach "Kanonierów". Wszystko z powodu zapalonego po spotkaniu papierosa.



- W tamtym czasie paliłem regularnie i trener wiedział o tym doskonale. Arsene Wenger po prostu nie chciał, by ktokolwiek palił w szatni, o czym z kolei ja wiedziałem - wspominał sytuację sam Szczęsny, cytowany przez brytyjski Goal.com.

Spotkanie nie zakończyło się po myśli Arsenalu. "Kanonierzy" przegrali 0-2, a Szczęsny postanowił odreagować właśnie za pomocą papierosa. Niedługo po tym media obiegła informacja, że Wenger wściekł się na polskiego golkipera - a pechowa "fajeczka" kosztowała niespełna 25-letniego zawodnika aż 20 tysięcy funtów grzywny.



- Byłem wciąż pełen emocji po grze i zdecydowałem się zapalić, choć zespół wciąż był w szatni. Poszedłem do narożnika pod prysznicami, na sam koniec, gdzie nikt nie mógł mnie zobaczyć i zapaliłem jednego - opowiada Szczęsny.



- Ktoś jednak dojrzał mnie palącego i doniósł o tym trenerowi. Gdy zobaczyłem się z nim kilka dni później, zapytał czy to prawda. Odpowiedziałem: "tak" i zostałem ukarany. To tyle - mówi reprezentant Polski.

Kara finansowa nie była jedyną konsekwencją zachowania Szczęsnego. Po spotkaniu z Southampton, Szczęsny został odstawiony od składu i nie zagrał już w ani jednym meczu ligowym Arsenalu. W Lidze Mistrzów jego miejsce zajął David Ospina i już w 1/8 finału "Kanonierów" wyeliminowało AS Monaco. "Szczena" dostawał jedynie szanse w Pucharze Anglii - i co ciekawe, jego klub w tamtym sezonie sięgnął po to trofeum, w finale pokonując Aston Villa aż 4-0.