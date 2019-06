Szary, rozpinany sweter Josepa Guardioli, który słynny trener mistrza Anglii Manchesteru City oddał na aukcję charytatywną, osiągnął ponad 6 tys. funtów. Pieniądze z niej zostaną przeznaczone na darmowe posiłki dla rodzin z Manchesteru podczas szkolnych wakacji.

Zdjęcie Pep Guardiola w słynnym już szarym swetrze /AFP

Rozpinany sweter typu kardigan był nieodzownym elementem stroju 48-letniego Guardioli podczas wielu meczów tego sezonu.



Teraz z pamiątki związanej z trenerem będzie się cieszył jeden z fanów z USA.



Manchester pod wodzą trenera z Hiszpanii sięgnął w tym sezonie po hat-trick na Wyspach Brytyjskich - zdobył mistrzostwo, Puchar Anglii i Puchar Ligi.



- Cieszę się, że aukcja tak bardzo zjednoczyła wspólnotę City. Dziękuję wszystkim, którzy przekazali pieniądze na tę wielką sprawę. Fantastycznie jest też móc dać coś osobistego fanom, których wsparcie pomogło osiągnąć niesamowity sukces w zeszłym sezonie - powiedział Guardiola cytowany przez klubową stronę.

