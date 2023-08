Szalony plan gwiazdora. Znalazł sposób, żeby zastąpić Lewandowskiego

Wszystko wskazuje na to, że Harry Kane dopnie swego i w nowym sezonie będzie bronił barw Bayernu Monachium. Nie obejdzie się jednak bez komplikacji i niestandardowych manewrów. Jak donosi "Bild", kapitan reprezentacji Anglii zamierza "wykupić" swój kontrakt z Tottenhamu. Ma go to kosztować ponad 20 mln funtów. Jeśli ten zamysł uda się zrealizować, nic już nie przeszkodzi w przeprowadzce snajpera z Premier League do Bundesligi.