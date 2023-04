Szalona radość Juergena Kloppa. Przypłacił ją żółtą kartką i... kontuzją

Ten mecz miał kolosalne znaczenie dla sytuacji obu drużyn w walce o miejsca w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Balansowały one bowiem na granicy lokaty premiowanej awansem do Ligi Europy, a Ligi Konferencji, nadal zachowując matematyczne szanse na to, by skończyć sezon w pierwszej czwórce, dającej prawo gry w Lidze Mistrzów.

Szalona radość i... uraz Jurgena Kloppa

Trafienie Portugalczyka wprawiło w istną euforię nie tylko wszystkich fanów zgromadzonych na trybunach, ale również menadżera Juergena Kloppa. Niemiec ruszył do sędziego technicznego, krzycząc coś w jego kierunku, a po chwili... chwycił się za mięsień, którego kontuzją przypłacił tę szaloną radość.

"Nie mam pewności, ale to najprawdopodobniej ścięgno. Może to też być mięsień przywodziciela, bolesna sprawa" - powiedział 55-latek po spotkaniu.

Za okazywanie radości tuż przed arbitrem technicznym szkoleniowiec został ukarany żółtą kartką, a jego wybór nie był przypadkowy. Był to bowiem efekt kilku kontrowersyjnych - jego zdaniem - decyzji sędziego głównego - Paula Tierneya, z którym od dłuższego czasu nie jest mu po drodze.

Jurgen Klopp / PAP/EPA

Między Kloppem, a arbitrem doszło do wymiany zdań. "To nie było w porządku"

"Jak mogą odgwizdać faul Mohameda Salaha przed trzecią bramką dla Spurs. Mamy swoją historię z Paulem Tierney'em. Naprawdę nie wiem, co on ma przeciwko nam. Powiedział, że nie ma żadnego problemu, ale to nie może być prawda" - relacjonował przed kamerami Sky Sports.

Klopp dodał również, że w pełni akceptuje decyzję o pokazaniu mu kartki i ujawnił, że między nim a Tierney'em doszło wówczas do wymiany zdań, w trakcie której Anglik powiedział coś, co nie spodobało się Niemcowi. Nie chciał on jednak ujawnić, o co dokładnie chodziło w tej sytuacji.

"Nie rozumiem, dlaczego patrzy na mnie w dziwny sposób. (...) Taka radość w moim wykonaniu była zbędna i rozumiem to, ale to, co powiedział do mnie, dając mi żółtą kartkę nie było w porządku" - dodał.

Jurgen Klopp w rozmowie z arbitrem Paulem Tierney'em / PAP/EPA