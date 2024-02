Do jednej bramki / POLSAT GO

The Athletic: Al-Ittihad chce zapłacić 233 miliony euro za Mohameda Salaha

Jak podaje "The Athletic", Al-Ittihad przygotowuje się do złożenia oferty za egipskiego prawoskrzydłowego opiewającej na 200 milionów funtów, czyli ponad 233 mln euro. Byłoby to drugie podejście działaczy tego klubu do próby pozyskania tego gracza. Zeszłego lata wysłali propozycję na 150 mln funtów, czyli 175 mln euro. Została ona jednak odrzucona. Teraz może być jednak inaczej. Za kilka miesięcy na Anfield Road może zapanować całkiem inna rzeczywistość. Odejście ogłosił już bowiem Juergen Klopp.